Shaquille van Zichem wint Europees kampioenschap Brazilian Jiu Jitsu voor Suriname

ANTWERPEN, 20 nov – Afgelopen weekend is de Surinamer Shaquille van Zichem officieel NAGA European Champion Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) geworden. Van Zichem deed in Antwerpen mee in de categorie Adult Blue belt ‘welther weight’ -79,9KG. Het was een zwaar emotioneel moment voor de jonge Surinamer die vanuit Suriname naar België ging voor topsport, maar door een zware operatie en andere omstandigheden nooit kon doen waarvoor hij daar was.

“Ik ben intussen 4 jaar in België, heb keuzes moeten maken, waardoor er veel is veranderd. Ik besloot te stoppen met judo, ging worstelen en begon helemaal opnieuw met BJJ. Ik wilde dit toernooi op de eerste plaats winnen voor mijn gezin: mijn ouders en zussen die veel offers hebben gebracht om mij de kans te geven in Europa te trainen om mijn sportcarrière te ontwikkelen. Verder voor Suriname, mijn geliefd geboorteland” aldus Van Zichem.

Zijn volgende toernooi is op 2 december en wel een worsteltoernooi. Op 13 december is hij in Suriname om deel te nemen aan de Nationale Worstel Kampioenschappen van de Surinaamse Worstel Federatie. Ook organiseert hij in Paramaribo samen met zijn team zijn eerste Brazilian Jiu Jitsu toernooi in Suriname, genaamd ‘2018 Paramaribo Open BJJ Championships’.