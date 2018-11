BOG Suriname sluit onhygiënische bar-restaurant in ressort centrum

PARAMARIBO, 20 nov – Een onhygiënische bar–restaurant in het ressort Centrum is onlangs door bestuursambtenaren in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in Suriname (BOG) gesloten. Dat meldt de bestuurdsdienst Bic Paramaribo-Noordoost. De hygiene in de zaak laat zeer te wensen over zoals blijkt uit onderstaande foto’s.

Ook kon de eigenaar geen geldige vergunning overleggen en kon er geen keuringscertificaat van de arbeider overlegd worden. Hoe lang de horeca gelegenheid gesloten is, is niet bekend.

Het zag er niet fris uit: