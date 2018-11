Newmont Suriname ziet geen heil in ‘gouden’ pensioenplan

PARAMARIBO, 20 nov – Het idee van de vakbond bij Newmont Suriname om te pensioenfondsen te beleggen in goud is ‘te riskant.’ Dit stelt de directie van het dochterbedrijf van multinational Newmont. De internationale goudmarkt is erg grillig. Goud of een andere grondstof biedt daarom een te dunne beleggingsbasis. Newmont wil het haar arbeiders niet aandoen. De Newmont Werknemers Organisatie stelt uitvoering van het idee haast principieel.

Het zou meer garanderen dan gewoon een spaarfonds. Newmont vindt overleg op zijn plaats. “Het bedrijf blijft gecommitteerd om met elke belanghebbende een positieve en constructieve relatie op te bouwen, ook met de Newmont Werknemers Organisatie. Maar we verwachten dat ook eenieder op verantwoordelijke manier inhoud wil geven aan het ontwikkelen van deze noodzakelijke relaties”, stelt de bedrijfsleiding in een persbericht.

De weg van confrontatie moet verlaten worden. Intussen is expertise aangetrokken om een pensioenplan te ontwikkelen. Het bedrijf ziet meer heil in een pensioenplan dat gebaseerd is op investeringen in een “gevarieerd portfolio van aandelen.” Die worden beter beheersbaar en voorspelbaar geacht. Volgens de vakbond worden werknemers steeds bedreigd met ontslag. Newmont ontkent dit en garandeert de ‘arbeidszekerheid.’