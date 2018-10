Haagse band PASSION op nummer 1 van MAGIC 10 Hitlijst in Suriname

DEN HAAG/PARAMARIBO, 21 okt – Het is de Haagse band PASSION UrbanKawina gelukt om binnen 3 weken samen met Benjamin Fayah de nummer 1 notering in Suriname te behalen met het nummer ‘Kowru Ati’. Het nummer steeg uitzonderlijk snel naar nummer 1 op de MAGIC 10 Hitlijst, de belangrijkste hitlijst van Suriname gepresenteerd door Radio 10 Magic FM.

‘Kowru Ati’ kwam een maand geleden binnen als ‘promo’ en steeg razendsnel op de hitlijst van het grootste radiostation van Suriname. Deze week stootte PASSION zelfs het bekende nummer ‘Djadja’ van Aya Nakamura van de nummer 1 positie. Het is de eerste keer dat een kawina groep en nog erbij uit Nederland, op deze manier een nummer 1 notering op de Surinaamse hitlijst heeft behaalt.

In een eerste reactie zegt de Haagse band PASSION UrbanKawina verheugd te zijn met de nummer 1 notering op deze toonaangevende lijst. Voor de in Suriname woonachtige zanger Benjamin Fayah is het zijn derde nummer 1 op de MAGIC 10 Hitlijst. Binnenkort is hij weer samen met PASSION te bewonderen want de band gaat tijdens de feestdagen naar Suriname.