Suriname loopt risico bezittingen kwijt te raken aan China

PARAMARIBO, 21 okt – Suriname loopt een gigantisch risico. Het dreigt hetzelfde lot te ondergaan als Sri Lanka en enkele landen in Afrika. Dit zegt de econoom Steven Debipersad over de grote schuldenlast bij de Volksrepubliek China. Die zijn belangrijke bezittingen als lucht- en zeehavens kwijt geraakt, omdat ze hun schulden bij China niet konden voldoen. Suriname moet oppassen dat het niet die richting opgaat. De schuld bij China blijft alleen maar toenemen.

De regering leent voornamelijk geld voor het uitvoeren van grote civieltechnische projecten. Op zich hoeft het geen probleem te zijn. Het wordt pas moeilijk als de schuld zo groot is, dat terug betalen de grootste moeite oplevert. Debipersad uitte zijn bezorgdheid tijdens een lezing van de Vereniging van Economisten in Suriname (Ves) met als thema ‘De stilte voor de storm? Ongebreidelde uitgaven en gemiste inkomsten’.

Er is gegronde reden tot bezorgdheid. Een degelijk plan van terugbetalen is er niet. Althans, niemand heeft zo’n plan gezien. De landen die hun bezittingen kwijt raken, hebben er totaal geen zeggenschap meer over. Belangrijke inkomstenbronnen worden zo verspeeld. Het kolonialisme wordt zo nog eens dunnetjes over gedaan. Het volgens Debipersad aan de samenleving liggen te zorgen voor goed, verantwoordelijk bestuur.