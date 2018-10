Schrijfster Usha Marhé krijgt #metoo Geheelde Heldenaward 2018

DUIVEN, 12 okt – Schrijfster Usha Marhé heeft donderdag de #metoo Geheelde Helden Award 2018 in ontvangst genomen. Deze publieksprijs werd uitgereikt tijdens het ‘Hel(d)en van seksueel misbruik Awards Gala’ in Duiven. De organisatoren, Ivonne Meeuwsen en Agnes van der Graaf van het platform ‘Helen na seksueel misbruik’, willen met deze awarduitreiking uitdragen dat helen van seksueel misbruik mogelijk is. Om dat te bereiken hebben slachtoffers wel heldenmoed nodig om door de pijn, de trauma’s en angsten heen te gaan. Dat kunnen zij niet alleen, zij hebben mensen nodig die helpen, inspireren en ondersteunen. De awards zijn uitgereikt om voorbeeldfiguren, die een vergelijkbaar pad hebben gelopen, naar voren te halen en om de successen te vieren.

Tieneke Sumter, al 30 jaar bevriend met Usha Marhé en in het verleden directrice van Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen (in Suriname), meldde haar aan als genomineerde voor de award. Met de publicatie van haar boek ‘Tapu Sjén/Bedek je schande – Surinamers en incest’ in 1996 heeft de schrijfster, die als kind zelf meerdere malen ook slachtoffer was van misbruik, het lef gehad het taboe over dit onderwerp te doorbreken en de verantwoordelijkheid voor seksueel misbruik terug te leggen bij de daders. “Zwijgen helpt alleen de daders,” schrijft de auteur, en daarom moet het afgelopen zijn met de tapu sjén mentaliteit. De afgelopen 27 jaar heeft zij duizenden vrouwen met haar werk kunnen helpen en inspireren.

Sumter reikte de award op verzoek van de organisatie donderdag zelf aan Marhé uit. “Ik mocht van dichtbij zien hoe jij jaren geleden jouw helingsproces ter hand nam. Ik kan ervan getuigen hoe keihard jij gewerkt hebt, met vallen en opstaan, met een lach en een traan, om te zijn waar je nu bent. Wat ik hierin altijd bewonderd heb is dat je altijd lef toonde en een missie had om het taboe te doorbreken en incest en andere vormen van seksueel misbruik ook binnen de Surinaamse gemeenschap bloot te leggen, bespreekbaar te maken en zo bij te dragen aan het healingsproces van anderen. Door jouw boek ‘Tapu Sjén’ en ook door een steun en toeverlaat te zijn voor velen is dat zeker gelukt. Usha, voor mij ben jij een held, een dyadya uma, een krachtige vrouw die meer en meer de stem van binnen heeft leren vertrouwen. Als therapeut en healer zet jij nu stevige, gegronde vervolgstappen. You go girl, en rock it!”

Marhé haalde tijdens haar acceptatiespeech enkele vrienden uit haar supportsysteem op het podium, ‘want je loopt de weg wel alleen, maar je hebt altijd support nodig’, zei zij. ‘Het is de liefde en de hartverbinding die je nodig hebt om te helen, om weer een heel mens te worden.’ Zij bedankte Nathaly Pengel-Wong, Tieneke Sumter, Jetty Mathurin, Nirmala Rambocus en haar eerste psycholoog Jane Rozenblad voor hun steun en vriendschap. De aanwezigen waren ontroerd en hielden het niet droog toen zangeres Denise Jannah op verzoek van Marhé haar speech afrondde door ‘The Greatest love of all’ van Whitney Houston te zingen. ‘Dat is een lied dat elk slachtoffer van seksueel misbruik voelt en begrijpt. Ik wil dat iedereen die dit heeft meegemaakt en zichzelf nog niet kan liefhebben, weet dat zij gezien en omarmd worden, dat er hoop is en dat – stapje voor stapje – healing mogelijk is.”