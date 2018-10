Readytex in Suriname viert 50-jarig jubileum op 15 oktober

PARAMARIBO, 12 okt – Op maandag 15 oktober 2018 viert Readytex N.V. haar 50-jarig bestaan. Evenzoveel jaren van hard werk, van grote en kleine uitdagingen, van doorzettingsvermogen ondanks tegenslagen en daardoor ook 50 jaren van groei en ontwikkeling. Een halve eeuw die zeker het vieren waard is. Want dat Readytex uitgroeide van een bescheiden schoenenwinkel in 1968, naar de grote en welbekende winkelzaak die het nu in 2018 is, daar mag iedereen die aan Readytex verbonden is, trots op zijn. Suriname’s ‘Ala sma winkri’ is reeds jarenlang een vertrouwd en onlosmakelijk deel van het stadsbeeld in het winkelcentrum van Paramaribo.

Surinamers uit alle lagen van de bevolking en ook een groot aantal terugkerende toeristen weten dat Readytex de plek is waar zij voor allerlei artikelen aan hun trekken komen. Belangrijk in het veelzijdige assortiment verspreid over de verschillende afdelingen van de winkel, zijn de babyspullen, kleding en textiel, en ook de traditionele en hedendaagse crafts en de bekende souvenirs. Readytex onderscheidt zich verder vooral in het accent dat zij legt op het Surinaamse product. Naast de vele traditionele crafts en souvenirs die zij afneemt van lokale vaklieden, beschikt Readytex ook over een eigen atelier waarin diverse producten ontworpen en geproduceerd worden. Creativiteit staat bij Readytex dan ook hoog in het vaandel. Een bijzondere afdeling is uiteraard ook Readytex Art Gallery. De galerie die in 2015 een nieuw onderkomen kreeg in het aangrenzende en gerenoveerde familiepand aan de Steenbakkerijstraat 30, beschikt over een gevarieerde collectie beeldende kunst gecreëerd door getalenteerde Surinaamse kunstenaars.

Kortom, Readytex is een winkel voor iedereen. Ala sma winkri. Fu Sranan. Fu grontapu. En omdat Readytex graag vooral haar Surinaamse identiteit wil etaleren bij deze jubileumviering, heeft het bedrijf op de friyari dei van 15 oktober, weer een bijzonder cultureel feestprogramma op schema staan. De ‘warming up’ activiteiten op 30 juni en 11 augustus jongstleden waren een groot succes en de geplande culturele performances van de bigiyari op 15 oktober beloven weer heel wat!

In een wervelende flashmob, komen van uit verschillende kanten dan Inheemse Sambura dansers, een Brassband en Tazza voor de deur van Readytex bijeen voor een waardig verjaardagsfeest! De activiteiten starten om 13:00 uur en lopen door tot 15:00 uur. Het wordt een onvergetelijke middag met muziek, dans en leuke giveaways, dus kom er gezellig bij. Op 15 oktober zijn alle afdelingen van Readytex NV gesloten vanaf 12:00 uur.

Readytex nodigt alle klanten en geïnteresseerden uit om vanaf 13:00 uur te komen genieten van de speciale optredens van de Surinaamse artiesten en om samen met het voltallige team van uw ‘ala sma winkri’ deze grote bigiyari te komen vieren. Wij danken u voor uw klandizie en hopen u nog vele jaren van dienst te mogen zijn!