Nederland wil meer ‘diepgang’ in drugsbestrijding met Suriname

PARAMARIBO, 12 okt – Suriname en Nederland hebben hun jaarlijks overleg over drugsbestrijding afgesloten. “Dit overleg heeft tot doel het tegenhouden van drugsuitvoer uit Suriname en voorkomen dat er drugs uit Suriname in Nederland terecht komen”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het overleg is in Paramaribo gevoerd. De delegatie van Suriname staat onder leiding van Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en voor Nederland is dat Esther van Dijk. Tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Stuart getrouw van Justitie & Politie is op de kwaliteit van de samenwerking.

Nederland biedt technische assistentie en werkmateriaal. Ook wordt personeel op de luchthaven getraind. Getrouw zei tijdens het bezoek blij te zijn met de “nauwe samenwerking.” Volgens Baidjnath Panday zijn er tijdens het overleg tien besluiten genomen, die in een document zijn vastgelegd. Van Dijk zei dat de samenwerking voor Nederland ‘bijzonder’ is, omdat deze al jaren bestaat.

De Nederlandse delegatieleider vindt het belangrijk dat goed nagedacht wordt over ‘meer diepgang’ in de samenwerking. “Het moet niet stoppen bij deze tien besluiten, maar het komend jaar moet meer tijd in gestopt worden om na te gaan waar zaken beter aangepakt kunnen worden. Alle actoren zijn bij het overleg betrokken en dat is voor ons als Nederland een teken om meer waarde hieraan te hechten”, aldus Van Dijk.