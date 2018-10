Politie Suriname: ‘Stoffelijke resten van vermiste vrouw gevonden’

PARAMARIBO, 12 okt – Haar zoon deed vandaag nog een oproep via social media maar er zijn helaas nieuwe, trieste ontwikkelingen in de zaak van een vermiste vrouw: op aanwijzing van de 39-jarige in verzekering gestelde verdachte Renold G. zijn op vrijdag 12 oktober, vermoedelijk stoffelijke resten van de vermiste Monaliza Mijnard in Paramaribo Noord aangetroffen. Dat meldt de politie in Suriname.

Het slachtoffer Monaliza werd op dinsdag 9 oktober als vermiste bij de politie opgegeven door familieleden. De aangifte van vermissing is door de lokale politie van het ressort Geyersvlijt overgedragen aan de Recherche van regio Paramaribo die gelijk een onderzoek startte. Indicatie uit het onderzoek leidde naar haar ex-partner Renold die op donderdag 11 oktober is opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De bromfiets waarmee het slachtoffer op maandag 8 oktober haar woning heeft verlaten, is gedemonteerd op een adres in het district Wanica aangetroffen. Nadat de verdachte Renold flink aan de tand is gevoeld door de rechercheurs van regio Paramaribo heeft hij bekend de vrouw te hebben vermoord en haar lichaam daarna in brand te hebben gestoken.

De stoffelijke resten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie voor onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de recherche van Paramaribo.

