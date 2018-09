Vandaag opent het eerste Migratie Museum van Nederland

DEN HAAG, 22 sep – Vandaag, zaterdag 22 september, opent het eerste Migratie Museum van Nederland haar deuren. Een nieuwe ontmoetingsplek die het Haags erfgoed vanaf 1945 toegankelijk maakt voor een breed publiek. Een centrum dat verhalen verzamelt en op hedendaagse wijze presenteert.

Over mensen die om verschillende redenen naar Nederland kwamen (ook uit Suriname), hun leven in de Hofstad opbouwden en daarmee een belangrijke bijdrage leverden aan het Den Haag van nu. Via tentoonstellingen, educatie, onderzoek en publieksactiviteiten, vertelt het Migratie Museum een nieuw gemeenschappelijk Haags verhaal.

Het Migratie Museum is zowel fysiek als online nog in opbouw. De komende weken wordt er hard doorgewerkt. Te zijner tijd wordt ook de hulp ingeroepen van alle 533.000 Hagenaars. Zodat Hagenaars ook hún (migratie)verhalen, of die van hun ouders of voorouders, via het Migratie Museum met hun mede-Hagenaars kunnen delen.

De eerste expositie in het museum is getiteld ‘Naar Holland’ en gaat over de immigratie van Indische Nederlanders in de jaren vijftig.