Poppe uit Suriname brengt nummer uit met Beenie Man

ROTTERDAM, 22 sep – Deze week is de nieuwste single ‘A So It Go’ van zangeres Poppe uit Suriname uitgekomen. Het nummer is in samenwerking met niemand minder dan dancehall legend Beenie Man en Jazzwad. De promotie loopt al enige tijd en zo hebben artiesten zoals Steff London en Beenie Man al hun genoegen geuit door middel van een shout out op social media.

Poppe, officieel Simonia Darson, is een surinaamse artiest, woonachtig in Nederland die vooral in de reggae en dance hall wereld bekend is. Sinds vorig jaar staat ze getekend bij Wow Pow Recording Studio waar ze haar single “Mi Law” heeft uitgebracht. Top artiesten zoals Broederliefde, Kenny B en Sabrina Starke hebben ook met Wow Pow samengewerkt.

Onlangs is er ook een officiële remix uitgebracht samen met Angelo King en Junior Kelly. Verder heeft ze ook samengewerkt met o.a Winne en Damaru.

Poppe ft. Jazzwad & Beenieman – A So It Got: