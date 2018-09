Kickbokser Murthel Groenhart klaar voor Glory in de Arena

AMSTERDAM, 22 sep – Hij droomde altijd al over vechten in de Arena en dat gaat volgende week dan ook echt gebeuren. Op 29 september vindt namelijk het populaire kickbokscircus Glory plaats in de Johan Cruijff Arena en de 32-jarige Surinaams-Nederlandse kickbokser Murthel Groenhart is van de partij.

De 31-jarige Groenhart is een Nederlands-Surinaamse kickbokser geboren in Amsterdam. Hij werd in 2008 K-1 Italy Oktagan kampioen en won in 2012 de K-1 World MAX World Championship Tournament Final. Hij werd vorig jaar wereldkampioen weltergewicht bij GLORY, maar verloor deze titel eerder dit jaar. Zijn trainer Mike Passenier heeft hem sindsdien stevig onder handen genomen schrijft AT5.

Groenhart neemt het tijdens GLORY 59 op tegen nieuweling Mohammed Jaraya uit Den Bosch. Het is voor het eerst dat hij in de Arena vecht. “Toen ik 15, 16 jaar was, keek ik naar al die grootheden en toen dacht ik altijd: hier wil ik ook staan. En nu sta ik hier, dat is werelds” zei hij gisteren tegen de Amsterdamse zender.