Jörgen Raymann komt eind september met nieuwe theatervoorstelling

AMSTERDAM, 9 sep – Vanaf eind september is Jörgen Raymann weer te zien in de Nederlandse theaters. De in Suriname geboren Raymann komt met een nieuwe eigen voorstelling getiteld ‘Schudden aan die boom’. Raymann heeft voorouders uit 4 werelddelen. Hij schudt aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die zijn voorouders worden toegedicht.

Zouden zij trots op hem zijn of hem juist verafschuwen? Zouden ze zijn humor waarderen? Zouden ze elkaars humor begrijpen en accepteren? Met scherpe en hilarische observaties probeert Raymann de puzzel van zijn verleden te leggen.

Is hij een vreemde eend in de bijt of past hij juist perfect in deze moderne maatschappij waar iedereen op Facebook zelfbewust en gelukkig is, maar tegelijkertijd naar zichzelf zoekt bij de psycholoog, de yoga-goeroe of de Tantratherapeut. Misschien kom je er op het eind van de avond achter dat als hij maar hard genoeg schudt, jij ook uit die boom valt.