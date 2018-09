Huis bijna afgebrand als gevolg van grasbrand in Suriname

PARAMARIBO, 9 sep – De brandweer in Suriname heeft zaterdag een huis in het Hanna’s Lust Project gered van een beginnende brand als gevolg van een grasbrand. De brandweer rijdt wekelijks tientallen keren uit, alleen voor bos-, gras- en uit de hand gelopen vuilbranden. De brandweer waarschuwt regelmatig om vooral in de droge tijd extra voorzorg te nemen. Met de droogte en hoge temperaturen is er bijna altijd brandgevaar.

