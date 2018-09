Overdracht container met hulpgoederen aan ziekenhuizen in Suriname

PARAMARIBO, 9 sep – Afgelopen vrijdag vond de symbolische overdracht plaats van een container met hulpgoederen aan ziekenhuizen in Suriname. Van de organisatie JA Foundation in Nederland, ontvangen 9 zorginstellingen een donatie aan medische verbruiksartikelen. De 40 voet container met de spullen is ingeladen door dhr. Peter Vrins en vrienden.

De verwachting is dat in de week van 10 september 2018 het al zover zal zijn om over de container te beschikken en de distributie te starten. De harde werker en trekker, voorzitter mevr. Marga Wasser (foto midden) vertrekt dit weekend terug naar Nederland. “Haar hard werken beloond te zien, willen wij haar niet onthouden en daarom dit moment van symbolische overdracht en de warmere sfeer van persoonlijke dankuiting door de vertegenwoordigers van de ontvangende zorginstellingen” aldus de ontvangende partijen.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de instellingen, waarnemend algemeen directeur van ’s Lands Hospitaal, mevr. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, dhr. Singoerali, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, de contactpersoon van de JA Foundation, dhr. Raymond Wimpel, de vice voorzitter dhr. Henk van Ingen en de voorzitter van de Medische Staf van ’s Lands Hospitaal, dhr. Jim Bean.

Daarnaast had ieder hospitaal een vertegenwoordiger gestuurd. Hierbij de speech van de voorzitter Marga Wasser: