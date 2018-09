Nina de la Parra met comedy & muziek-solo in Rotterdam

ROTTERDAM, 5 sep – Op donderdag 20 september staat Nina de la Parra met haar comedy & muziek-solo voor het eerst in Rotterdam en wel in Theater Walhalla. Nina, dochter van de bekende regisseur Pim de la Parra uit Suriname, is een hybride: Surinaamse vader, Nederlandse moeder, opgeleid in de UK en werkend in Duitsland. Ze ziet eruit als een bakra, maar als Nina het tipje van de sluier op licht van haar Surinaamse avonturen is er geen stoppen.

Bouta, Rutte, het koloniale verleden van haar joods-Sefardische voorvaderen, one hour hotels, de dwingende correctheid van de Duitsers en nog veel meer komt aan bod en wordt zonder gene op de brandstapel gegooid. Nina wisselt haar vileine woordenstroom in vloeiend Nederlands, Duits, Engels en Sranan Tongo af met atmosferische, kwetsbare Engelstalige popnummers – ondersteund door haar steengoede Duitse hipster-huisband.

“Ik speel deze voorstelling voor het eerst in Rotterdam en heb daar nog geen fanbase – dus ik heb jullie hulp nodig het huis vol te krijgen. Zegt het voort, stuur dit bericht naar vrienden en bekenden in Rotterdam en omstreken! Alle Surinamers, vluchtelingen, statushouders, immigranten, niet-westerse allochtonen en white privileged bitches zijn welkom” aldus Nina.