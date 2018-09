Adjiedj Bakas: “Suriname is een ‘gezellige’ faalstaat”

AMSTERDAM, 5 sep – De Nederlandse trendwatcher van Surinaamse komaf Adjiedj Bakas, heeft weer van zich laten horen. Dit keer reageerde hij in de Telegraaf op de uitspraak van de Nederlandse minister Blok dat Suriname een failed state is. “Ik denk dat veel inwoners Bloks conclusie zullen onderschrijven. Maar het is wel gezellig: een gezellige faalstaat” aldus Bakas over Suriname.

Voor minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is het erop of eronder na zijn ‘failed state’-opmerking. Hij moet zich vandaag vanaf 10 uur in de Tweede Kamer verantwoorden voor zijn ‘uitgelekte’ uitspraken over Suriname en de multiculturele samenleving. Steun van alle regeringspartijen is allerminst een garantie.

Blok gaat vandaag een zwaar debat in de Kamer tegemoet. Hij moet bewijzen dat hij nog kan functioneren als minister na zijn omstreden uitlatingen over de multiculturele samenleving en Suriname. Het debat is via een liveblog te volgen op de site van het Algemeen Dagblad.

UPDATE:

Organisaties van Surinaamse Nederlanders eisen in een manifest dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken opstapt.