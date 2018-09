Kunstenaar Victor Ekpuk op Moengo Festival of Visual Arts in Suriname

MOENGO, 5 sep – De Nigeriaans-Amerikaanse kunstenaar Victor Ekpuk uit Washington DC, verblijft van 3 tot 7 september in Moengo als onderdeel van het Moengo Festival of Visual Arts 2018. De kunstenaar, geselecteerd door Pauline Burmann (een van de drie curatoren van het festival van dit jaar), zal deze week in samenwerking met lokale kunstenaars en jongeren in Moengo een nieuw werk toevoegen aan de expositie Tembe Fu Libi II.

Ekpuk’s kunst, die begon als een verkenning van nsibidi ‘traditionele’ grafische schrijfsystemen in Nigeria, is geëvolueerd tot een breder spectrum diens betekenis is geworteld in Afrikaanse en wereldwijde hedendaagse kunst discoursen. Geleid door de esthetische filosofie van nsibidi, waar tekensystemen worden gebruikt om ideeën over te brengen, herziet Ekpuk grafische symbolen uit verschillende culturen om een persoonlijke stijl van markering te vormen, die resulteert in het samenspel van kunst en schrijven.

Ekpuk’s kunst weerspiegelt zijn ervaringen als een wereldwijde kunstenaar. “Het onderwerp van mijn werk handelt over de menselijke conditie die wordt uitgelegd aan de hand van thema’s die zowel universeel als specifiek zijn: familie, geslacht, politiek, cultuur en identiteit” aldus de kunstenaar.

Volgens curator Pauline Burmann, was de link met het Afaka schrift van de marrons, waar Surinaamse kunstenaar en initiatiefnemer van het festival Marcel Pinas veel mee werkt, snel gelegd. De komst van Victor Ekpuk is mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse Ambassade. Hoewel de expositie al op 17 augustus jongstleden is geopend, zullen nog tot eind september verschillende internationale kunstenaars afreizen naar Moengo om te expositie aan te vullen.