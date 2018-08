Clifton Braam uit Suriname volgende maand weer in Nederlandse theaters

ROTTERDAM, 15 aug – Stand-up comedy-sensatie uit Suriname Clifton Braam gaat zijn laatste theatershow ‘Twee Landen, Één Liefde’ weer spelen in de Nederlandse theaters en wel in steden en theaters waar hij met zijn eerste opvoeringen niet is geweest. Nieuwegein, Veldhoven, Enschede, Spijkenisse, Doetinchem, Maastricht en Capelle a/d IJssel zijn enkele van deze steden.

Er staan in totaal 21 shows op zijn programma. Deze zullen in de periode september, oktober, november en december plaatsvinden. De eerste show vindt plaats op 22 september in theater De Kom in Nieuwegein.

“Het wordt nóg gezelliger, nóg spannender en nóg leuker. Ik heb er erg veel zin in omdat ik ook een heleboel theaters zal aandoen, waar ik nog niet eerder ben geweest en ik kom ook speciaal weer terug in de theaters waar ik eerder heb gestaan”, meldt hij met veel enthousiasme op zijn Facebookpagina.