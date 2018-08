Burgers Suriname eisen 10 jaar gevangenisstraf voor minister Hoefdraad

PARAMARIBO, 15 aug – Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname klaagt een groep Surinaamse burgers een (zittende) minister aan. De burgers, verenigd in burgerrechtenorganisatie STREI!, klagen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad aan. Volgens hun heeft Hoefdraad drie strafbare feiten gepleegd en daarom eisen ze een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en/of een geldboete van 2 miljoen Surinaamse dollar.

Hoefdraad, partijgenoot van president Desi Bouterse, wordt verweten de geldende ‘obligoplafonds’ te hebben overschreden, waardoor de staatsschulden hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Volgens STREI! moet ook ambtenaar Adelien Wijnerman, van het Bureau Staatsschuld, worden vervolgd voor het onjuist presenteren van informatie over de omvang van de Surinaamse staatsschulden.

In een perscommuniqué schrijft de burgerrechtenorganisatie:

“Na een maandenlang onderzoek is definitief vast komen te staan dat de Minister van Financien, de heer H.E.G. Hoefdraad, aile drie geldende obligoplafonds per 31 december 2016 heeft overschreden. Deze gedragingen betekenen dat de staatsschulden hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Er is spra.e van substantiele hoge staatsschulden, namelijk 44 % hogere brute binnenlandse staatsschulden, 69 % hogere bruto buitenlandse schulden en 58 % hogere bruto totale staatsschulden. Door hogere staatsschulden aan te gaan heeft de minister drie misdrijven gepleegd“.

De burgers beroepen zich op artikel 22 van de Surinaamse Grondwet: ‘Eenieder heeft het recht om verzoeken schriftelijk bij het bevoegde gezag in te dienen’. Omdat in hun ogen zowel de Surinaamse oppositie in het parlement als de Surinaamse Rekenkamer liggen te slapen, hebben ze het heft in eigen hand genomen en een strafklacht woensdagochtend ingediend bij de procureur-generaal in Suriname.