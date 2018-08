Leiding Korps Politie Suriname beveelt bedeltoer langs bedrijven

PARAMARIBO, 15 aug – De leiding van het Korps Politie Suriname, KPS, heeft een wel heel opmerkelijke instructie verstrekt. Volgens parlementariër en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera (VHP) hebben ressortcommandanten de opdracht gekregen een bedrijf in hun werkgebied te selecteren. Het bedrijf moet dan worden gevraagd om een dienstvoertuig te ‘adopteren’. Kosten voor ‘kleine’ reparaties, zoals het vervangen van banden en remmen, komen dan voor rekening van zo’n bedrijf. Mathoera spreekt er schande van.

Het is haast onvoorstelbaar dat de politie tot een dergelijk niveau wordt vernederd. “De leiding van het korps brengt de onafhankelijkheid van de politie in gevaar. Het is gewoonweg een dieptepunt voor het KPS”, zegt Mathoera tegenover Dagblad Suriname. Het zal sowieso gevolgen hebben. Politieambtenaren lopen groot kans voor een dilemma te komen te staan. Strafrechtelijk optreden tegen een sponsor wordt moeilijk.

Ook is het niet ondenkbaar dat de politie allerlei grootspraak te verwerken krijgt. En dat voor toestanden waar het korps niet voor verantwoordelijk is. “Het is een bevestiging dat er geen geld is om kleine reparaties te plegen. Terwijl mensen nog dagelijks worden beroofd en er bij hen wordt ingebroken, is er geen geld voor veiligheid. Dit kan alleen bij een regering die het niet nauw neemt met de veiligheid van burgers”, aldus Mathoera.