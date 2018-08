‘Ranomi Kromowidjojo verkeert in haar beste vorm dit seizoen’

HILVERSUM, 2 aug – Ranomi Kromowidjojo komt deze vrijdag voor Nederland in actie op het EK zwemmen in Glasgow. Volgens bondscoach Marcel Wouda heeft Kromowidjojo de afgelopen maanden progressie geboekt en verkeert ze in de beste vorm dit seizoen. Dat zegt hij tegen de NOS.

“Ze is absoluut beter dan in de kwalificaties en ten opzichte van de Sette Colli in Rome is ze een stapje gegroeid. Daarmee gaat ze de strijd in” aldus Wouda tegen de omroep. De drievoudig Nederlands olympisch kampioene, wiens vader uit Suriname komt, komt vrijdag bij de start van het EK in de series van de 50 meter vrije slag in actie.

De Europese Kampioenschappen, met in totaal zeven sporten, zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Vanaf vrijdag is er elke avond een extra programma op NPO 3, vanaf 19.28 uur.