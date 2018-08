Regering Suriname wil dik verdienen aan weggebruiker

PARAMARIBO, 2 aug – De regering wil meer verdienen aan het gebruik van de openbare weg. De ooit afgeschafte ‘rij- en voertuigenbelasting’ komt terug. In het parlement zijn de debatten over herinvoering van de betreffende wet reeds aangevangen. De regering verwacht op jaarbasis ongeveer honderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer tien miljoen euro) te kunnen vangen. Het geld is nodig om onder meer de wegen te onderhouden.

Jaarlijks is er bij lange na niet genoeg om het wegennet te verzorgen. Maar volgens William Waidoe van de oppositionele Pertjajah Luhur moet ook naar andere manieren worden gekeken. Onder meer de veelbesproken jacht op auto’s met donker getinte ruiten moet iets van het verleden worden. “Ik zeg dat we als staat belasting kunnen heffen”, zei Waidoe in het parlement. Dat zou veel meer binnen kunnen brengen.

Volgens Waidoe kan minimaal het dubbele worden verdiend aan ‘getinte ruiten’. Die zijn verboden volgens de wet. Maar Waidoe en ook NDP-parlementslid Amzaad Abdoel vinden dat er liever een deugd van kan worden gemaakt. Het geld kan dan gebruikt worden voor onder meer het dekken van onderwijskosten. Nu moeten ouders na jaren weer een bijdrage doen. Dat hoeft niet met wat slimmer belastingbeleid.