Viering Dag der Inheemsen in opgeknapte Palmentuin van Suriname

PARAMARIBO, 2 aug – Het directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in Suriname wil meer invulling geven aan de Palmentuin als cultureel centrum. Hiervoor heeft zij eind vorige maand de verfraaiing van de tuin (FOTO) ondersteunt. Een van de activiteiten die deze maand in de gerehabiliteerde Palmentuin wordt ontplooid is de Dag der Inheemsen op 9 augustus aanstaande.

De Dag der Inheemsen, ook wel Ingi Dei, is een officiële vrije dag in Suriname en staat symbool voor respect voor en erkenning van de inheemse bevolking van Suriname. In 2006 heeft president Venetiaan de dag uitgeroepen tot nationale feestdag. Op 23 december 1994 hebben de Verenigde Naties per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken.

Het is de bedoeling van het directoraat om verschillende culturele organisaties vaker de gelegenheid te geven om activiteiten te ontplooien in de Palmentuin. Zo wordt er op 2 en 3 augustus ook een cultureel uitwisselingsfestival gehouden voor kinderen en jongeren.