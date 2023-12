Amoksi: “We zijn voorbereid op eventuele calamiteiten op 20 december”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname stelt dat de overheid voorbereid is om in te grijpen bij eventuele calamiteiten die er op 20 december kunnen ontstaan na de mogelijke veroordeling van ex-legerleider Desi Bouterse en andere verdachten in hoger beroep van het proces rond de 8 decembermoorden.

“Wij als overheid, het ministerie van Justitie en Politie, moeten ervoor zorgen dat de orde en rust bewaard blijft. En dat we dat bij eventuele calamiteiten ook in goede banen kunnen leiden. We hebben geen vermoedelijke zaken, maar we zijn voorbereid”, aldus de bewindsman vandaag tegenover D-TV na de kranslegging bij het Fort Zeelandia (video onder).

Jaarlijks op 8 december wordt er een bloemenhulde gebracht om de 15 slachtoffers van 8 december 1982 te gedenken. De namen van de vijftien vermoorde mannen werden opgenoemd voorafgaand aan de kranslegging. De nabestaanden hopen dat dit de laatste keer is dat de slachtoffers herdacht worden, terwijl de daders nog rondlopen. Op 20 december zal het Hof van Justitie vonnis vellen in de hogerberoepszaak.

Amoksi, die ook aanwezig was, stelt dat dit voor hem steeds weer een droevig moment is om mee te maken. En hoewel het strafproces tegen de verdachten al een tijdje loopt, kijkt hij uit naar de dag van het vonnis op 20 december.

De bewindsman benadrukte dat het Surinaamse Openbaar Ministerie degene is dat verantwoordelijk is voor eventuele tenuitvoerlegging van vonnissen. “Ik denk dat we een wijze Openbaar Ministerie hebben en er zullen natuurlijk inschattingen worden gemaakt. Welke kant het opgaat weet ik niet. Het kan zijn een vrijspraak of een veroordelend vonnis. Maar wat het ook mag worden, de overheid is wel voorbereid”, aldus Amoksi.

Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse, zei eerder dat afhankelijk van de uitspraak van het Hof van Justitie, er een besluit zal worden genomen om internationaal te gaan. Eén van de opties is om aan te kloppen bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. Bouterse zal volgens Kanhai wel op voornoemde datum in de rechtszaal aanwezig zijn.

Bouterse riskeert 20 jaar cel met onmiddellijke gevangenneming. Naast Desi Bouterse staan ook Iwan Dijksteel, Ernst Gefferie, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe terecht voor het medeplegen van moord op 15 mannen in Suriname.

“De situatie met betrekking tot de rechtszaak tegen onze voorzitter speelt ook een rol binnen de organisatie. Het houdt ons als leden van de organisatie enorm bezig. Wat er gaat gebeuren”, zei NDP-woordvoerder Ricardo Panka in een interview op D-TV.