Decembermoorden 41 jaar geleden: Bloemenhulde bij nationaal monument Bastion Veere

De Stichting 8 december 1982 brengt vandaag, vrijdag 8 december 2023, een bloemenhulde bij het nationaal monument Bastion Veere 8 december 1982.

Het monument, gelegen op de plek waar 41 jaar geleden 15 mannen op brute wijze zijn doodgeschoten, herdenkt de helden van de democratie die op die noodlottige dag hun leven verloren.

Het monument is in 2009 opgericht en staat voor de blijvende nagedachtenis aan de 15 helden van de democratie, die zonder enige vorm van proces op 8 december 1982 in Bastion Veere van Fort Zeelandia zijn vermoord.

De stichting benadrukt dat het democratisch Suriname waarin we nu leven, met al zijn vrijheden en rechten, voornamelijk te danken is aan de moedige strijd van deze mannen. Deze plechtige herdenking vindt plaats om 12:00u.

De bloemenhulde is ook live hieronder te volgen: