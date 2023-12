Dronken vader die dochter probeerde te verkrachten aangehouden

De 53-jarige verdachte P.C. is vandaag aangehouden en na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie Suriname door de politie van Rijsdijk in verzekering gesteld.

De dochter (35) van de verdachte heeft vanmorgen aangifte tegen hem gedaan ter zake poging verkrachting en feitelijke aanranding. Volgens haar verklaring is haar vader vanmorgen omstreeks 05.30 uur, zonder haar toestemming, haar slaapkamer binnengedrongen.

De man verkeerde onder invloed van alcohol en probeerde seks met haar te hebben. Zij stribbelde tegen en riep om hulp, waarna haar vader wegrende.

Terwijl de politie bezig was met de aangifte, zag de dochter haar vader voorbij lopen. Zij gaf het door aan de agent die doende was de aangifte op te nemen waardoor hij meteen over ging tot aanhouding. De man die nog onder invloed van alcohol verkeerde, werd ter ontnuchtering in de politiewacht opgehouden.

Na te zijn ontnuchterd werd de verdachte voorgeleid en na afstemming met het OM in verzekering gesteld. De man heeft volgens de Surinaamse politie een aantal vonnissen op zijn naam staan betreffende zedendelicten.