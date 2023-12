Moeder en baby op klaarlichte dag overvallen in woning

Een 26-jarige moeder en haar twee maanden oude baby, zijn vrijdag op klaarlichte dag in hun woning aan de Nanditaweg in Suriname overvallen.

Vernomen wordt dat de moeder met haar baby in de kamer was, toen twee mannen haar huis binnendrongen. Een van hen hield de vrouw in een wurggreep.

De rovers eisten geld en sieraden. De vrouw had een mobiele telefoon bij zich, die de criminelen hebben afgepakt.

Het lukte de vrouw op een gegeven moment om zich los te rukken, waarna ze naar buiten rende. Ze liet haar zuigeling daarbij alleen met de overvallers achter in de woning.

De daders hebben de woning overhoop gehaald en verlieten de plaats. Uit onderzoek blijkt dat ze de plek met een gereedstaand voertuig hebben verlaten.

De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.