NDP-woordvoerder: “Rechtszaak tegen Bouterse houdt ons als leden enorm bezig”

Het 8 decemberstrafproces in hoger beroep bij het Hof van Justitie in Suriname houdt de leden van de Nationale Democratische Partij (NDP), de politieke partij waarvan hoofdverdachte Desi Bouterse voorzitter is, enorm bezig.

“De situatie met betrekking tot de rechtszaak tegen onze voorzitter speelt ook een rol binnen de organisatie. Het houdt ons als leden van de organisatie enorm bezig. Wat er gaat gebeuren”, zei NDP-woordvoerder Ricardo Panka in een interview op D-TV. Hij reageerde hiermee op de vele uitnodigingen en verzoeken die de ex-president heeft ontvangen, maar door deze juridische kwestie niet op heeft kunnen ingaan.

Bouterse riskeert 20 jaar celstraf en onmiddellijke arrestatie indien hij later dit jaar in hoger beroep wordt veroordeeld.

Panka is in het interview op diverse zaken ingegaan, waaronder ook de geruchten over een eventuele samenwerking in de toekomst tussen de NDP en VHP. Naar zeggen van de partijtopper worden deze geruchten vanuit een bepaalde hoek gevoed. “Om de NDP verder zogenaamd te verzwakken. Wij hebben bij monde van de voorzitter van de partij al aangegeven: geen samenwerking. En als de voorzitter gesproken heeft, dan is dat het”, zei Panka.

Hij stelt overigens ook niet op de hoogte te zijn van eventuele gesprekken die door de tweede en derde lijn van de paarse partij worden gevoerd. Panka benadrukte wel dat er binnen de politiek nooit ‘nooit’ gezegd moet worden. Maar voor nu staat hij nog steeds achter de woorden van zijn partijvoorzitter Desi Bouterse die enkele maanden terug in een radio-interview aangaf dat hij nooit zal kunnen werken met de VHP en ABOP.

Wat wel vaststaat is dat de NDP, indien zij regeermacht krijgt in 2025, de vermeende corruptiegevallen onder de huidige regering zal laten onderzoeken. “Ik denk niet dat wij een beleid gaan voeren wat gelijk is aan koppensnellerij. Als mensen zich hebben vergrepen aan geld van die samenleving en het bewijs ligt daar, dan zullen wij het voorleggen aan de rechterlijke macht”, aldus de politicus.