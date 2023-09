Padieboeren gechoqueerd over aangeboden opkoopprijs van 650 SRD voor een baal natte padie

[INGEZONDEN] – Bij de start van de padie oogst zijn wij als rijstboeren in Nickerie onaangenaam verrast met de aangeboden prijzen van tussen 600 en 650 SRD per baal natte padie door opkopers in Suriname. Dit ondanks het feit dat het afgelopen seizoen werd afgesloten met een prijs van 870 SRD per baal, de intussen gestegen koersen voor de USD en de exportbeperkingen door buitenlandse rijstmogendheden, zoals India, die de prijs van rijst op de wereldmarkt juist omhoog stuwen.

De FAO All Rice Price Index is in de maand juli gestegen naar 129.7, de hoogste in de afgelopen 12 jaren. Dus bij ons kan het er niet in dat opkopers nu een prijs van omgerekend 20 USD bieden. Onze collega rijstboeren in Guyana ontvangen momenteel uitgerekend 900 SRD voor een baal natte padie van 79 kg. Ook gezien het feit dat de prijzen van consumptie rijst op de lokale markt blijven stijgen en nu het niveau van het dubbele van de exportprijs hebben bereikt.

Deze houding van de opkopers in Nickerie ervaren wij als een van de zovele pogingen om deze groep producenten verder uit te buiten. Vanwege gebrek aan goedkoop kapitaal zijn vele boeren vaak genoeg gedwongen om voor financiering aan te kloppen bij deze zelfde opkopers/verwerkers, die ons met de aangeboden opkoopprijs verder de afgrond in duwen. Met de opkoopprijs die nu geboden wordt, komen wij niet eens uit de totale productiekosten die tussen 45.000 en 50.000 SRD per ha liggen. Dit in een periode waar boeren nog

worstelen met een structureel watergebrek en het ontbreken van goed zaaizaad waardoor ook onze opbrengsten niet optimaal zijn.

Wij vragen daarom dat binnen het rijstplatform dat er op zo een kort mogelijke termijn over deze zaak overleg wordt gepleegd om te komen tot een eerlijke en aanvaardbare opkoopprijs voor een zak padie. Het moet voor de opkopers duidelijk zijn dat wij boeren als producenten van het hoofdvoedsel, maar ook als producent van de basisgrondstof van uw exportproduct, een ander tijdperk zijn ingegaan. Een waarbij we middels bundeling gezamenlijk en eenduidig zullen opkomen voor ons belang.

Een tijdperk waarin wij ons goed laten informeren over de internationale ontwikkelingen met betrekking tot de rijstprijzen en een tijdperk waarbij er aan onze kant genoeg deskundigheid aanwezig is om middels goed gefundeerde argumentatie en een nauwkeurige prijscalculatie met u in overleg te kunnen gaan.

Wij willen u daarom oproepen om met inachtneming van de huidige recordprijzen van rijst op de wereldmarkt, te komen tot een eerlijke en aanvaardbare prijscalculatie die voor u als exporteur, maar ook ons als producent genoeg positieve toekomstperspectieven biedt.