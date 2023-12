Definitieve uitspraak 8 decembermoordproces op 20 december

Het Hof van Justitie in Suriname zal op woensdag 20 december uitspraak in hoger beroep doen in het 8 decembermoordproces. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft de beschikking van het Hof voor de behandeling van de zaak op 20 december reeds ontvangen.

Volgens het OM hebben de verdachten hun oproeping voor die datum ook al ontvangen. Naast Desi Bouterse staan ook Iwan Dijksteel, Ernst Gefferie, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe terecht voor het medeplegen van moord op 15 Surinaamse mannen. Volgens de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, is deze tenlastelegging reeds twee keren door de Krijgsraad bewezen geacht. Nu is het de beurt aan het Hof van Justitie.

Bij zijn laatste woord op 31 juli heeft Bouterse aangegeven dat hij zijn hoofd zal buigen voor het vonnis, wat het ook zal zijn. Daarnaast heeft hij de Almachtige ook gevraagd om de president en de leden van het Hof te zegenen met de juiste wijsheid en moed om een oordeel te vellen in deze strafzaak. De ex-legerleider riskeert 20 jaar celstraf en onmiddellijke gevangenneming.

Essed merkte vorige maand op het wel heel ongewoon en uitzonderlijk te vinden dat alle voornoemde personen ondanks de eerdere veroordeling door de Krijgsraad nog steeds rondlopen en niet door justitiële autoriteiten zijn gearresteerd.

“En dat heeft in de samenleving bijna rotsvast het idee doen postvatten dat het hier zou gaan om een onaantastbare situatie of onaantastbare persoon”, stelde hij. Desondanks is hij wel ervan overtuigd dat de instanties onder leiding van de procureur-generaal wel in staat zijn om een gevangenneming ten uitvoer te leggen. Een gevangenneming van Bouterse na eventuele veroordeling zal volgens de advocaat wel politieke gevolgen hebben. “Dat wil zeggen einde van het tijdperk van de man”, aldus Essed.