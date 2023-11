Bouterse: “Machine om verwarring te brengen begint al te lopen”

- Advertisement -

Het is volgens NDP-voorzitter Desi Bouterse belangrijk dat mensen op een goede en verantwoorde manier worden geïnformeerd met betrekking tot de verkiezingen in mei 2025. “Het gaat erom dat we na de verkiezingen precies moeten weten wat we als Surinamers moeten doen om uit dit diep gat waarin we nu zitten, daar gezamenlijk uit te komen”, aldus de oud-president zondag tijdens de Srefidensi cook-out in Ocer aan journalisten.

Bouterse zei verder niet op de hoogte te zijn van 18 december als datum voor het vonnis in de hogerberoepszaak van het 8 decemberstrafproces. Deze datum zou hij ook via de media hebben vernomen. Hij stelde dat de machine om verwarring te brengen, al begint te lopen.

“Ik hoor ook dat ik met duizenden kilo’s bezig ben met meneer Brunswijk. Dus dat soort zaken gaan nu aan de orde komen, om de zaak in verwarring te brengen. Belangrijk is om ons hoofd koel te houden en om ons programma rustig met onze partners stiptelijk uit te voeren”, aldus de politicus.

Bouterse grapte wel plannen te hebben voor 18 december, want op die dag is er een verrassingsfeest voor zijn neef die op 19 jarig is. Voor de rest heeft hij geen enkele boodschap aan het frommelbericht waarin deze datum is bekendgemaakt.

“Het verkiezingsgebeuren begint te draaien en verwarring stichten en valse berichten de ether inbrengen, zijn deel en onderdeel daarvan. Kortom, ik kan moeilijk antwoord geven op een fata morgana. Dus ik heb geen boodschap aan dat soort leuke dingen die men probeert te doen”, aldus de NDP-leider.

NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams voegde eraan toe het heel immoreel en schandelijk te vinden om een vonnisdatum via de media in de ether te gooien, terwijl geen van de verdachten daarvan nog op de hoogte zijn. Hij vraagt zich af waar de rechterlijke macht mee bezig is.

Bouterse echter denkt niet dat de rechterlijke macht iets hiermee te maken heeft, maar vermoedt juist dat dit bericht vanuit Nederland komt. “Ik had ook niets anders verwacht. Maar mi ne spang. Waar wij ons druk over maken is de situatie in Suriname, voornamelijk in het verre binnenland. Het land is in serieuze problemen en we zullen nogmaals alles serieuze mensen nodig hebben om uit dit slop te komen”, aldus de NDP’er.

De ex-legerleider benadrukte dat het nog koffiedik kijken is of hij zichzelf wel of niet verkiesbaar zal stellen voor zowel De Nationale Assemblee (DNA) of het presidentschap. Hij stelt het te prematuur te vinden om daarover te gaan praten.

“NDP heeft kader zat. Zeker kaders die op politiek niveau goed geschoold en onderlegd zijn, in elk geval heel veel ervaring hebben. Dus er kan heel makkelijk binnen onze gelederen vervanging komen op het allerhoogste niveau”, aldus de politicus.