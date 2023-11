Man loopt schampschot op tijdens voetbalwedstrijd kijken bij woning

- Advertisement -

Een 63-jarige man in Suriname, die zondagmiddag een voetbalwedstrijd op zijn telefoon aan het kijken was bij een woning te Weg naar Zee, schrok hevig toen hij rond 16.00u plotseling een schot hoorde.

Hierna merkte de man dat hij een schampschot had opgelopen, ter hoogte van zijn oog.

Volgens het slachtoffer zat hij met zijn telefoon naar voetbal te kijken aan de voorzijde van de hoogbouw woning op het voormeld adres. Op een gegeven moment hoorde hij een knal en voelde gelijk daarna een branderig gevoel aan zijn gelaat.



Hij weet niet uit welke richting het schot kwam. De familie bracht hem per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd en stelde een onderzoek ter plaatse in. Er werden daarbij geen noemenswaardige zaken, zoals een projectiel, huls of kogelinslag, in de omgeving aangetroffen.

Door wie het schot werd gelost is niet bekend. De politie van Kwatta heeft de zaak in verder onderzoek.