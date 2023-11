69-jarige man in slaap overvallen en gekneveld achtergelaten

- Advertisement -

Vier criminelen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Jensenweg in Suriname



De 69-jarige bewoner E.V. was in diepe rust toen de bewoners het huis binnendrongen. De man werd daarbij mishandeld en vervolgens gekneveld achtergelaten.

De daders maakten 150 euro, 700 Surinaamse dollars, een horloge en een grijze Toyota Ractis buit. Het slachtoffer liep zwellingen in het gelaat op en had barstwonden op het hoofd.



Vernomen wordt dat de rovers via de voordeur het huis zijn binnengedrongen. Ze hebben het diefijzer geforceerd. Na de daad zijn de rovers met het voertuig van het slachtoffer weggereden.

De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

- Advertisement -