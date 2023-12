Bij eventuele veroordeling Bouterse zal Kanhai bij Inter-Amerikaans Hof aankloppen

Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse, stelt dat afhankelijk van de uitspraak van het Hof van Justitie in Suriname op 20 december, er een besluit zal worden genomen om internationaal te gaan. Eén van de opties is om aan te kloppen bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten.

“Die kans is reel aanwezig afhankelijk van wat er op 20 december gaat gebeuren. Het is dus nog niet het einde”, aldus de raadsman in een interview op D-TV.

Bouterse zal wel op voornoemde datum in de rechtszaal aanwezig zijn. In ieder geval verwacht Kanhai vrijspraak, omdat moord niet is bewezen. Volgens Kanhai heeft geen enkele getuige aangegeven dat Bouterse samengesproken heeft met andere mensen om de 15 slachtoffers op te halen en te vermoorden.

“Dat de mensen opgehaald zijn geworden is een feit, omdat er harde informatie was dat er een invasie zou komen later dat jaar. Maar wat zich in het Fort heeft afgespeeld weet bijna niemand. Wanneer je 15 mensen moet vermoorden omdat je ze opgehaald hebt, dan zouden die militairen toch geen kogelgaten in de muren schieten. Er is iets psychisch met die militairen daar gebeurd. Wat er is gebeurd had door psychologen onderzocht moeten worden. En dat is niet gebeurd”, aldus de advocaat.

Bouterse riskeert 20 jaar cel met onmiddellijke gevangenneming. Kanhai verwacht echter niet dat de ex-legerleider direct in de boeien zal worden geslagen bij eventuele veroordeling. Aan de andere kant hoeft het volgens hem ook niet dat de rechters deze vordering van het Openbaar Ministerie toewijzen.

“Omdat Bouterse op bijna alle zittingen is gekomen. In al die jaren is hij ook nergens gegaan. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn rechten en hij was vanaf het begin van het proces ook vertegenwoordigd. Daarna is hij president geworden. Dus er is geen enkele zwaarwichtige reden om die gevangenneming te gelasten”, aldus Kanhai.

Kanhai verwacht niet dat een eventuele veroordeling van Bouterse voor onrust in Suriname zal zorgen. “Ik geloof niet dat mijn cliënt dat soort intenties heeft. Hij wilt geen onrust in het land. Hij heeft ook veel invloed op zijn achterban en ik denk dat hij daarom voor 20 december zijn achterban zal melden van wat het ook wordt, wij ons gaan houden aan wet en recht. Hij gaat zich onderwerpen aan wet en recht. Dus hij maakt zich niet druk”, aldus de advocaat.

Naast Desi Bouterse staan ook Iwan Dijksteel, Ernst Gefferie, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe terecht voor het medeplegen van moord op 15 mannen in Suriname.

Volgens de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, is deze tenlastelegging reeds twee keren door de Krijgsraad bewezen geacht. Nu is het de beurt aan het Hof van Justitie. Hij vindt het wel heel ongewoon en uitzonderlijk dat alle voornoemde personen ondanks de eerdere veroordeling door de Krijgsraad nog steeds rondlopen en niet door justitiële autoriteiten zijn gearresteerd.