2-Remember Birthday Bash op 5 november in Reeuwijk

De bekende muziekformatie 2-Remember is in november weer jarig en bestaat op 5 november maar liefst 21 jaar. De afgelopen twee jaren hebben ze dit niet kunnen vieren en daarom organiseren zij een speciale B-DAY BASH op zaterdag 5 november 2022 in Zalencentrum De Brug te Reeuwijk!

Het wordt een exclusieve avond met de leukste fans, lekker eten, de beste DJ’s en natuurlijk heerlijke live muziek van 2-Remember! En ook dit keer hebben ze een special guest en dat is niemand minder dan de populaire zanger GIO!

Je ziet het: dit mag je niet missen! Het aantal kaarten voor dit exclusieve feest is beperkt dus haal ze op tijd. Er is een Super Early Bird aanbieding, 12,50 per kaart (exclusief fee), die geldt tot 1 oktober en op=op! Kaarten zijn alleen online te koop via deze link.

2-Remember Birthday Bash

Zaterdag 5 november 2022

LET OP: Van 20.00u – 02.00u

Zalencentrum De Brug – Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

Javaanse catering en worstman aanwezig!