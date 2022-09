Kwamalasemutu start bijbelconferentie met malaria preventie campagne

Medische Zending, PAHO en het traditioneel gezag in Suriname slaan handen in één om gebieden waar malaria de afgelopen tijd de leefgemeenschappen getergd heeft, malaria-vrij te houden. Enkele weken geleden herdachten deze organisatie dat de laatste lokale besmetting van malaria in de dorpen Palumeu en Peleletepoe een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De bijbelconferentie die deze week van start gaat, was reden genoeg om zondag 18 september j.l. de aandacht te vestigen op het behoud van die status. In een krutu met de Granman der Trio’s dhr. Jimmy Toeroeman gaf hij aan hoe belangrijk deze status is voor Kwamalasemutu: vanaf 2003 zijn in dit dorp geen malaria gevallen meer geregistreerd.

De delegatie tijdens dit bezoek bestond uit de Directeur van MZ dhr. Herman Jintie, de vertegenwoordiger van PAHO in Suriname Dr Karen Lewis-Bell, malaria specialist dhr. Oscar Lapouble Martin Mesones en de Malaria Programma Coördinator Dr Helene Hiwat. Er is momenteel een speciaal team van Gezondheidszorg Assistenten en malaria microscopisten ter plekke om allerhande gezondheidsinterventies te plegen waaronder het testen van alle personen die van diverse gebieden het dorp zullen aandoen.

Gewapend met test-en voorlichtingsmateriaal, medicijnen, geïmpregneerde klamboes en muskietengel zal de komende dagen de gemeenschap bediend worden.

De PAHO vertegenwoordiger heeft tijdens deze krutu specifiek uitgelegd waarom de samenwerking met MZ belangrijk is en hoe deze samenwerking te verbreden.

PAHO die vanaf 1952 actief is in Suriname, ondersteunt het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid om de gezondheid van met name inheemse en tribale volkeren te verbeteren. De andere sprekers hebben benadrukt hoe belangrijk het is om het gebied malaria-vrij te houden. In vergelijking met 2004 heeft Kwamalasemutu nu geen gevallen van malaria en deze status moeten we voor de toekomst behouden.

De Granman bracht namens het gezag zijn dank uit naar de Medische Zending, de PAHO en het Malaria Programma voor hun bereidwilligheid om samen met de gemeenschap de malaria preventie ter hand te nemen en zo zijn volk gezond te houden.