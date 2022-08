Musicband The Bomb geeft daverende show op Zomercarnaval Rotterdam

De muziekformatie The Bomb stal afgelopen weekend de show tijdens het Zomercarnaval Rotterdam. De groep onder leiding van Vikash Lachman van VSL Soundservice was tijdens de straatparade de liveband van de carnavalsgroep ‘No Difference’. Met ruim 80 danseressen een van de grootste groepen op het festival.

Zangers Kalyan Kedar, Steven Kedar en Divano Hardwarsing vermaakten het publiek met bekende Surinaamse, Hindoestaanse en West-Indische tunes, zoals ‘Nadiya kinare mix’, ‘Mere dil ne mash-up’ en ‘Wittie Visie’. Kalyan en Divano, de oprichters van The Bomb hebben ook genoten van de enthousiaste mensenmassa.

“Een optreden als dit was ons ultieme doel bij de oprichting van de band en dat hebben wij mogen meemaken. We zijn de gehele crew van “No Difference”, onze muzikanten Rohan Kedar, Hansraj Jaipal, Jay Balgobiend, Savan Narain en Santosh Lachman en natuurlijk alle sponsoren erg dankbaar”.

Kalyan ziet het optreden op het Zomercarnaval ook als een mijlpaal, omdat het het allergrootste ééndaagse festival is van Europa. “Er komen bijna 1 miljoen mensen vanuit de hele wereld op dit evenement af. Het is niet voor eenieder weggelegd om er te mogen optreden. We hebben het geluk gehad door met de juiste mensen in zee te gaan”, vult hij aan.

Bandmanager Vikash Lachman is ontzettend trots op het optreden van zijn band. “Direct na het optreden zijn we door diverse organisatoren in binnen- en buitenland benaderd voor Caribische optredens. Daarnaast zijn er gesprekken met diverse organisaties uit Suriname in volle gang.Hoewel alle opties nog openstaan, is de verwachting dat we in 2023 concerten zullen gaan geven in Suriname. We gaan de komende tijd luisteren naar de plannen van alle geïnteresseerde organisatoren, nu eerst met elkaar nagenieten van dit hoogtepunt.”

Of de groep, na haar geweldig optreden ook in de prijzen zal vallen, wordt in september bekend gemaakt. Vast staat dat The Bomb voor de komende vier edities gecontracteerd is.

Het zomercarnaval dat dit jaar voor de 35ste keer plaatsvond, is Nederlands populairste gratis buitenevenement. Het is voor het eerst in decennia dat een Hindoestaanse band weer op het festival optrad.