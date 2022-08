Ruim 110 burgers van Coronie nemen grondbescheiden in ontvangst

Ruim 110 burgers van Coronie hebben op zaterdag 30 juli 2022 hun grondbescheiden in ontvangst mogen nemen. De Surinaamse president Santokhi wees bij deze gelegenheid op het harde werk dat in twee jaar is verzet om deze mensen tegemoet te komen.

Een groot deel van de 113 personen had al zo’n 20 jaar geleden een grondaanvraag ingediend. Behalve het staatshoofd van Suriname, waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus Bee en minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) aanwezig in Coronie.

Dat elke Surinamer van een stuk grond moet worden voorzien, is deel van het beleid van de regering. “Dit is ook de reden dat recentelijk een commissie is ingesteld om het boedelprobleem van Coronie op te lossen”, deelde president Santokhi mee. In dit district waar er veel aan landbouw wordt gedaan, bleek het overgrote deel van de grondaanvragen voor tuin- en landbouwdoeleinden.

Het gaat om bereidverklaringen die uitgereikt zijn. Zij die hiervoor in aanmerking zijn gekomen, zullen binnen zes maanden de nodige stappen moeten ondernemen om de definitieve beschikking in handen te krijgen.

Minister Vorswijk vroeg dat dit ook wordt gedaan zodat de verklaringen niet vervallen. In de zes maanden-periode zullen de leges betaald moeten worden, terwijl ook de ontsluiting in orde gemaakt moet zijn. Daarnaast moet een landmeter benaderd worden voor de uitmetingskaart.

Districtscommissaris Maikel Winter toonde meteen zijn bereidheid door zijn districtsgenoten op te roepen voor een vergadering om ze in het proces te begeleiden. Er zal als collectief een landmeter aangetrokken worden om zodoende de kosten te drukken.

De regering wil vòòr 31 december dit jaar totaal 5000 personen in alle districten van een stuk perceel hebben voorzien.