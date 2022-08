Regering keurt SRD 100 miljoen goed voor gezondheidszorg Suriname

De Surinaamse regering heeft een bedrag van SRD 100 miljoen goedgekeurd ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname. De goedkeuring volgt op een raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid en het goedgekeurde bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van het Noodfonds van het ministerie van Financiën en Planning.

De SRD 100.000.000 zal dienen voor de centrale inkoop van medische verbruiksartikelen, medicatie en wegwerpartikelen ten behoeve van de Surinaamse samenleving. De goedkeuring is gegeven tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) op woensdag 27 juli 2022.

Tijdens deze RvM-vergadering is verder – eveneens als raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid – goedgekeurd dat de Beoordelingscommissie Acute Zorginkoop onmiddellijk wordt ingesteld. Deze commissie heeft onder andere als taak het opstellen van criteria voor de artikelen die kunnen worden aangevraagd en het beoordelen van aanvragen van zorginstellingen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de aankoop procedure.

Vanwege de urgentie is het raadsvoorstel, dat op woensdag 27 juli 2022 is ingediend, meteen in behandeling genomen en goedgekeurd. Er is overleg geweest met het ministerie van Financiën en Planning inzake de urgente noodzaak voor de acute inkoop van de benodigde medische middelen en dit ministerie heeft van zijn zijde goedkeuring verleend.

Het ministerie van Volksgezondheid licht toe dat de steeds terugkerende en wisselende tekorten in onder andere wegwerpartikelen, medische verbruiksartikelen en medicatie voor regelmatige onderbrekingen zorgen in de zorgketen. Ook kunnen ziekenhuizen vanwege de slechte betalingsdiscipline nog amper op krediet inkopen, hetgeen op dit moment resulteert in een situatie waarin patiënten met of zonder levensbedreigende aandoeningen niet meer kunnen worden behandeld.

Vanuit de Beoordelingscommissie kunnen de medische verbruiksmiddelen centraal ingekocht worden waardoor de inkoopkracht toeneemt en ook de standaardisatie wordt nagestreefd. Op korte termijn moet dit leiden tot een voorraad van verbruiksartikelen die steeds voor de duur van 2 maanden toereikend is.