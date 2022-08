Kick-off van borstvoedingsweek in Suriname

Vandaag vindt in Suriname de kick-off plaats van de borstvoedingsweek 2022, die duurt van 1 augustus – 7 augustus 2022. Het thema voor dit jaar is ‘Step up for breastfeeding. Educate and support‘.

In het kader hiervan zijn er verschillende activiteiten gepland. Er zullen dan verschillende onderwerpen borstvoeding rakende belicht worden. De kick-off is maandag 1 augustus 2022 om 09:00 bij de RGD Meerzorg (rotonde).

Gedurende deze week zal de focus gericht zijn op het versterken van de capaciteit van actoren die borstvoeding moeten beschermen, promoten en ondersteunen in de verschillende lagen van de Surinaamse samenleving. Deze actoren vormen de warme keten van ondersteuning van borstvoeding.

Doelgroepen, waaronder overheden, gezondheidsinstellingen, werkplekken en gemeenschappen, zullen worden geïnformeerd, en in staat gesteld worden om hun capaciteit te versterken om borstvoeding vriendelijke omgevingen te bieden en te behouden in

de post-pandemische wereld.