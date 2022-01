Marian Spier en Joyce Sylvester genomineerd voor ‘Vrouw in de media awards’

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform VIDM en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen ze vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Dit jaar zijn ook Marian Spier en Joyce Sylvester genomineerd.

De jury heeft gekeken naar experts die zichtbaar in beeld waren bij de actuele thema’s die de boventoon voerden in het afgelopen jaar. Bij de keuze om te nomineren is gekeken naar opvallende aanwezigheid in 2021 in de landelijke media. Via deze link kan je stemmen.

Marian Spier is sociaal ondernemer, initiatiefnemer van TEDxAmsterdamWomen en FEM-START (vrouwelijke start-ups). Schreef dit jaar het boek Impact – lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap, waarin ze terugkijkt op haar zakelijk leven tot nu toe en ze vele levenslessen die ze leerde deelt. (foto Louiza Mei King)

Joyce Sylvester schreef haar autobiografie Bent ú de burgemeester? Het boek gaat over de weg die zij heeft afgelegd en over de noodzaak van kansengelijkheid voor iedereen. Het boek is bekroond met de Eberhard van der Laan mediation award 2021. Joyce is nu substituut ombudsman (vervanger Nationale Ombudsman), was 12 jaar lid van de Eerste kamer en is de eerste zwarte vrouw in Nederland die waarnemend burgemeester werd.