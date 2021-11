Nina Jurna nieuwe correspondent Latijns-Amerika

De Surinaams-Nederlandse journaliste Nina Jurna wordt de nieuwe NOS-correspondent voor Latijns-Amerika. Dat heeft de NOS vrijdag bekend gemaakt.

Ze volgt per 1 maart 2022 Marc Bessems op, die dan terugkeert naar Nederland. Jurna is bepaald geen vreemde op het continent: tussen 2000 en 2011 was haar standplaats Paramaribo en sindsdien werkt ze vanuit Rio de Janeiro in Brazilië.

Na haar journalistiekstudie aan de Hogeschool Windesheim ging Nina Jurna aan de slag bij de Amsterdamse tv-zender AT5. Ze vertrok daarna naar Suriname en werd correspondent voor RTL Nieuws en verschillende kranten.

Na haar verhuizing naar Rio de Janeiro werd ze in 2015 correspondent Latijns-Amerika voor NRC Handelsblad. Ze blijft ook werkzaam in deze functie voor die krant. Sinds 2019 is Jurna al de vervanger van Marc Bessems voor de NOS in Latijns-Amerika. Sinds 2020 covert ze ook Suriname voor de NOS en dat laatste blijft ze ook doen meldt de NOS.