Ambassadeurs Canada en Brazilië bezoeken minister Somohardjo

De ambassadeurs van Canada en Brazilië, te weten Mark Berman en Jose Raphael Lopes Mendes de Azeredo brachten afgelopen week een bezoek aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.

Tijdens dit moment zijn meerdere onderwerpen ter sprake gekomen waarbij Canada en Brazilië hun volledige medewerking willen verlenen op technisch gebied voor de productiesector van Suriname.

Er is verder gesproken over de Covid-situatie in het land en de gevolgen hiervan op de economie. Daarnaast hebben de diplomaten hun ondersteuning aangeboden voor samenwerkingsmogelijk-heden op diverse beleidsgebieden.

Verder is er van gedachten gewisseld over verschillende programma’s om ambtenaren beter te scholen. Hieronder vallen de beroepsgerichte opleidingen in het kader van het Public Sector Reform-programma.

Minister Somohardjo en ambassadeur Mark Berman