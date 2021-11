Man aan het werk aangehouden voor verzenden drugs per post

De 27-jarige postpakketverzender Jerrel T. is op vrijdag 19 november, door politieambtenaren van de afdeling Narcotica Brigade op zijn werkadres aangehouden.

De verdachte heeft in de maand mei van dit lopend jaar een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. De douanerecherche trof tijdens controle in het postpakket 249 gram cocaïne aan, die in een blik bonen verstopt zat. Samen met het postpakket werd het verderfelijk spul in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname.

Na bekomen en uitgewerkte informatie werd de postverzender door medewerkers van de Narcotica Brigade op 19 november op zijn woonadres te Paramaribo opgespoord, doch niet aangetroffen. Volgens zijn huisgenoten was Jerrel voor dienst in het binnenland. Zijn werklocatie werd achterhaald en toen hij weer op zijn werklocatie in Paramaribo arriveerde, werd hij in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau.

Bij de voorgeleiding verklaarde de drugsverdachte aan de politie dat hij in zijn vrije tijd ook als taxichauffeur fungeerde. Tijdens een rit had een klant geen idententiteitskaart bij zich en vroeg hem om de doos te posten. Hiervoor kreeg hij als beloning SRD 50 extra.

Jerrel is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst.