Rotary Clubs Suriname en Nederland doen een fietsenproject.

De afgelopen weken zijn er fietsen aangekomen in Suriname voor de Rotary Club Paramarbo Central. Dit in het kader van een goede doelen project in samenwerking met Rotary Club Oosterhout in Nederland.

Stichting OHM mocht door tussenkomst van stichting de Bruggebouwers in Nederland ook een aantal fietsen in ontvangst nemen. Deze zijn na een vooraanmelding en een selectieprocedure overhandigt aan bejaarden-kindertehuizen en behoeftige studenten en personen in Paramaribo en diverse districten.

Op zaterdag 17 juli j.l. vond om logistieke redenen een groeps overhandiging plaats. Hierbij waren bestuursleden van de Rotary Club Paramaribo Central en OHM aanwezig. Blijde gezichten vooral bij studenten was te merken en spraken die ook hun dank uit aan de organisaties in Suriname en Nederland.

Mw. Wendy Ramautarsing van de Rotary gaf een uitleg over hun sociale projecten uitvoeren en hoe dit fietsenproject tot stand is gekomen met de Rotary club in Oosterhout Nederland. OHM bestuurslid Bhagwan Gangaram Panday verontschuldigde de meer dan honderd personen die niet in aanmerking zijn gekomen.

Er komt een container vol fietsen. OHM heeft al 20 stuks veertig foot containers voor VG Himmat gedistribueerd. Hij dankte de Rotary clubs voor de fraaie dames- en heren fietsen en mw. Sharda Ramautar van de Bruggebouwers in Nederland alsook de technische dienst van ELTO.

Enkele studenten stuurden bedankbriefjes met gedichten en leuke teksten voor de service clubs.