Presentatie eindrapport verkiezingen door OAS electorale waarnemersmissie

Op woensdag 14 juli 2021 heeft in Washington D.C., Verenigde Staten van Amerika, tijdens een virtuele reguliere vergadering van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de presentatie plaatsgevonden van het eindrapport van de OAS- electorale waarnemersmissie over de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de Republiek Suriname op 25 mei 2020.

In zijn presentatie van het rapport, complimenteerde de voorzitter van de electorale missie, ambassadeur Gonzalo Koncke, Suriname voor de wijze waarop de verkiezingen zijn georganiseerd en verlopen, alsook voor een vreedzame regeringswisseling. Tevens werd opgemerkt dat Suriname het eerste land in de Caribische regio was dat te midden van de COVID-19-pandemie, verkiezingen organiseerde.

De ambassadeur van de Republiek Suriname bij de OAS, Niermala Badrising, heeft de waardering uitgesproken voor de presentatie van het eindrapport en de constructieve betrokkenheid van de verkiezingswaarnemingsmissie bij de samenstelling van het rapport over de laatst gehouden verkiezingen in Suriname.

De ambassadeur benadrukte de uitdagingen, onder meer van institutionele, organisatorische, logistieke en fysieke aard, waarmee Suriname te maken had als eerste land in de regio voor het organiseren van verkiezingen te midden van de COVID-19-pandemie. Voorts werd aangegeven dat Suriname goede nota heeft genomen van de aanbevelingen van de missie en is tevens waardering uitgesproken tegenover de landen die een financiële bijdrage hebben gegeven.

President Chandrikapersad Santokhi heeft in september 2020 een nieuwe Onafhankelijke Kiesraad geïnstalleerd. In het licht van de inzet van de regering van Suriname om democratie en sterke democratische instellingen te garanderen, gaf de president ook opdracht voor een studie naar de haalbaarheid van een onafhankelijke verkiezingsautoriteit voor de algemene organisatie en het beheer van nationale verkiezingen.

Minister Albert Ramdin benadrukte dat de regering zich zal blijven inzetten voor de handhaving van de democratische beginselen, de rechtsstaat, de versterking van democratische instellingen en de bevordering van goed bestuur om de algehele politieke stabiliteit te ondersteunen en te waarborgen, sociale cohesie, harmonie en ontwikkeling.