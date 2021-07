Diasporafonds moet fresh capital naar Suriname halen

Robby Makka geeft leiding aan het interim-bestuur Diasporafonds. Dit fonds, dat voor een jaar wordt ingesteld, heeft tot doel fresh capital uit de Surinaamse diaspora, waar ook ter wereld, naar Suriname te halen. Het bestuur is op zaterdag 17 juli door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst die ook virtueel werd bijgewoond door participanten in Nederland.

Het fonds moet volgens de president verder geformaliseerd en geoperationaliseerd worden en daarna werken naar een Diasporabank. Hij zegt dat de deskundigen van het bestuur richting aan dit alles moeten geven. Het streven is het Diasporafonds 25 november een feit te laten zijn. Het staatshoofd heeft enorm veel vertrouwen in het bestuur. Volgens hem is het een jaar na aantreden van de regering tijd om zaken te formaliseren.

Makka stelt dat het fresh kapitaal – hetzij uit Nederland, België, Amerika of Aruba – naar Suriname moet komen “op een manier die we tot nu toe niet hebben gezien”. Hij denkt in termen van vakantiegangers, die meer dan 1000 euro’s uitgeven, maar vooral aan grote investeringen door bijvoorbeeld grondaankoop of woningbouw.

Makka gaat echter nog verder: grootschalige projecten waarin ruim 100.000 euro’s worden gestopt. Hij merkt op dat er op jaarbasis reeds zo’n 150 miljoen euro, met name vanuit Nederland, naar Suriname komt via toerisme, hotelwezen en wisselkantoren. “De vraag is, kan het meer zijn dan dit, kunnen we richting 300 miljoen- 500 miljoen”, denkt Makka hardop na.

Studies hebben volgens hem uitgewezen dat er potentie is om 50 miljoen extra aan euro’s richting Suriname te brengen in de vorm van diverse sporen en projecten. Dat is dan ook het hoofddoel van het Diasporafonds. Er zal vertrouwen moeten worden gegeven aan de diaspora in het buitenland om ervoor te zorgen dat deze haar kapitaal naar Suriname overbrengt.

Het Diasporafonds zal zowel kleinschalig kapitaal als kapitaal op macroniveau naar Suriname moeten halen. Doelend op kleinschalig kapitaal dat naar Suriname komt, zegt Makka: “Als we dat kunnen vermenigvuldigen kunnen we van 150 miljoen naar 500 miljoen.” Om dat te bereiken zullen diverse acties ondernomen moeten worden. Een hiervan is de grondconversie waaraan verdiend kan worden, verkopen van aandelen van bedrijven die met solvabiliteitsproblemen te kampen hebben.

Makka noemt ook projecten in de landbouw, natuurlijke hulpbronnen, bouw van bruggen. Echter ook door inzet van kennis en kunde kan er verdiend worden. “Op elk gebied moet er potentie zijn. Het Diasporafonds moet Suriname goed op de kaart zetten en we moeten kunnen zeggen We Love Su in plaats van I Love Su.”

Volgens Makka zijn alle sporen genoemd in het rapport Presidentiële Commissie Diasporafonds en Diasporakapitaal. Het is echter nu tijd voor implementatie. Er zullen deskundigen aangetrokken worden om deze verder te ontwikkelen zodat het kapitaal naar Suriname wordt overgebracht.

Als het aan Makka ligt, komen al vanaf 25 november vluchten met diaspora om Staatsolie, SLM, maar ook ziekenhuizen te bezoeken. Het ligt in de bedoeling dit tweemaal per jaar te doen en een keer per jaar te evalueren.