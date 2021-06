Latin King Johan Misiedjan zingt Bachata met zoon Derillio

De nieuwe song van Latin King Johan Misiedjan is een duet met zijn eerste zoon Derillio. Het nummer, een bachata, heet ‘Mi Lobi Wi’. “Het idee kwam van ons beiden. In een gesprek met mij gaf hij aan klaar te zijn om met me te zingen. Ik voelde aan dat hij er serieus over had nagedacht en ging er gelijk mee akkoord. Ik was al bezig dit lied te componeren en ja dan is het gewoon instappen en vertrekken he”, vertelt de Latin King over de bijzondere samenwerking.

”Derillio heeft niet alleen een prachtige stem. In de studio deed hij tijdens de opnames van het lied diverse partijen. Dat is een grote aanwinst te noemen”, vult hij aan.

Met ‘Mi Lobi Wi’ dankt de Latin King ook de fans voor de liefde en steun die hij al de jaren heeft gekregen. “Jullie hebben me heel hoog gedragen en hoop dat het lied ook gebruikt zal worden om elkaar te danken. Het leven is kort, laten we elkaar complimenten geven en dank zeggen.” Van het nummer komt er ook een mooie clip uit.

Master Johan Misiedjan heeft in zijn langer dan 35 jaar muziekcarrière voor het eerst een bachata uitgebracht. “Ik heb nu pas een bachata, omdat ik hem zelf wou schrijven en componeren. Nu ben ik aan toegekomen.” Derillio begon heel vroeg met zijn muzikale vorming, omdat hij in huis veel muziek om zich heen hoorde.

Momenteel maakt hij deel uit van de Zanggroep Black Harmony. Naast zanger is hij ook percussionist, arrangeur en danser. Van de Latin King komt er ook een song uit samen met zijn echtgenote Xomara Misiedjan en een van zijn dochters Charity.