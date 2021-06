Bromfietser gevallen door gat in wegdek en overreden door truck

De 41-jarige bromfietsbestuurder Charles Meyers (foto) is op woensdag 16 juni op de afdeling Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) komen te overlijden. Charles kwam op woensdag 9 juni aan de Henck Arronstraat ter hoogte van de Tourtonnelaan met zijn bromfiets op het wegdek te vallen. Het slachtoffer werd vervolgens door een vrachtwagen overreden meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Centrum deed na verkregen melding van het Command Center, op 9 juni de plek van het ongeval aan voor onderzoek. Aldaar troffen de wetsdienaren de bromfietser die niet aanspreekbaar was op het wegdek aan. Met de ambulance werd het verkeersslachtoffer naar de Spoed Eisende Hulp van het AZP afgevoerd. Charles werd ter verpleging op de afdeling ICU van de ziekeninrichting opgenomen.

Het politioneel onderzoek wees uit dat zowel de 41-jarige bromfietser Charles als de 51-jarige vrachtwagenbestuurder Anielkoemar O. over de Henck Arronstraat reden. Beide bestuurders stonden gesorteerd om links af de Tourtonnelaan in te slaan. De vrachtwagenbestuurder reed voor, terwijl de bromfietser achter hem reed. Op een gegeven moment haalde Charles de vrachtwagen in maar kwam met zijn bromfiets in een gat terecht.

Hierdoor kwam de bromfietser op het wegdek te vallen en werd daarbij door de linker achterband van de vrachtwagen overreden.

De vrachtwagenbestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Beide voertuigen zijn hangende het onderzoek ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Charles is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen meldt de politie.

De verkeersunit van regio Paramaribo is belast met het onderzoek van deze aanrijding.